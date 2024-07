Costul imens al pregatirii pentru razboi: Potentiala decizie a Germaniei de a introduce serviciul militar obligatoriu ar costa pana la 70 de miliarde de euro pe an

Reintroducerea serviciului militar obligatoriu in Germania ar putea costa pana la 70 de miliarde de euro, se arata intr-un nou studiu realizat de institutul Ifo.Aceste costuri enorme provin din faptul ca tinerii ar incepe sa acumuleze capital mai tarziu in viata.Tinerii chemati in armata vor fi nevoiti sa isi adapteze obiectivele de cariera si cele educationale. Iar, daca doar o parte mica a populatiei ar fi chemata procesul ar ridica semne de ... citește toată știrea