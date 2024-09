Crescatorii de stridii din Italia se gandesc sa cultive perle in apele incalzite ale Mediteranei

Perlele ar putea fi cultivate in curand in apele europene, pentru prima data in istorie, in conditiile in care crescatorii de stridii din Italia vor sa profite de oportunitatea neasteptata oferita de incalzirea rapida a Mediteranei, transmite Reuters.La finele lui 2023, primele exemplare din Pinctada radiata, o specie de scoica producatoare de perle originara din Marea Rosie, au fost vazute in Golful Poetilor, o populara zona turistica amplasata la aproximativ 100 de kilometri de orasul Genova, ... citește toată știrea