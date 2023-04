Cresterea capacitatilor de productie din industria de aparare si, in special, cresterea productiei de munitie, reprezinta obiective prioritare pentru Comisia Europeana in contextul prelungirii razboiului din Ucraina si de aceea factorii decidenti de la Bruxelles iau in calcul reducerea cu 50% a sumei alocate pentru achizitiile comune de armament si munitie destinate autoritatilor de la Kiev, potrivit unor surse din cadrul institutiei europene citate de site-ul euractiv.com.Astfel, alocarea ... citeste toata stirea