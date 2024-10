Cresterea economica a Chinei se clatina in trimestrul al treilea: Beijingul anunta o crestere de numai 4,6%, sub T2 si sub tinta guvernului.

Economia Chinei a crescut cu 4,6% pe an in al treilea trimestru, au aratat vineri datele oficiale, mai lent decat in precedentele trei luni, subliniind cresterea subreda in timp ce Beijingul isi intensifica eforturile de a stimula economia, scrie FT.Cifra este sub tinta guvernului de crestere anuala de 5 % si mai mica decat cea de 4,7 % inregistrata in cele trei luni ... citește toată știrea