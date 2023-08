a(Trade Mark)Cresterea economica la jumatate de an este sub prognoze, dar economistii spun ca nu e un dezastru o crestere mai mica, avand in vedere situatia lumii de azi.Cam 2% ar urma sa fie cresterea economica pe intreg anul, spune economistul Ionut Dumitru, in vreme ce economistul Adrian Codirlasu, spune ca va fi "doi si un pic".Problema cresterii economice este vitala pentru ca deficitul bugetar este foarte mare si nimeni nu stie cum s-a ajuns aici - cum s-a ajuns ca cheltuelile sa fie ... citeste toata stirea