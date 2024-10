Cresterea plafonului datoriei publice la nivelul de 53% din PIB pentru sfarsit de 2024, aprobata de Guvern

Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta prin care se instituie cresterea plafonului privind datoria publica, conform metodologiei Uniunii Europene, la nivelul de 53% din produsul intern brut pentru sfarsitul anului 2024, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat al Executivului, aceasta modificare are in vedere asigurarea flexibilitatii in atragerea resurselor financiare necesare implementarii planului de finantare din anul 2024, dar si a prefinantarii necesitatilor aferente anului ... citește toată știrea