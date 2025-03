Crin Antonescu: Imi doresc sa facem o Romanie in care poti sa traiesti frumos

Candidatul coalitiei de guvernare, Crin Antonescu, afirma dupa vizita pe care a efectuat-o la Giurgiu ca isi doreste o Romanie in care poti sa traiesti frumos nu doar in Capitala, ci si la 60 de kilometri sau la 300 si din care nu ne pleaca tinerii, scrie News.ro."Santier de constructie de nave fluviale la Giurgiu. Fabrica de prelucrare a otelurilor la Giurgiu. IT la Giurgiu. Parcuri solare la Giurgiu", scrie candidatul aliantei Romania, Inainte la ... citește toată știrea