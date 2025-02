Crin Antonescu: Nu am datorii, nici la stat, nici la privati

Crin Antonescu, candidatul coalitiei de guvernare la alegerile prezidentiale, a declarat luni ca nu are nicio datorie financiara, subliniind ca singurul credit pe care l-a avut, facut impreuna cu sotia sa pentru achizitionarea unui apartament, a fost achitat de mai multi ani, transmite news.ro."Nu am avut niciun fel de datorie financiara, de acum cativa ani, cand, impreuna cu sotia mea, am facut un credit la o banca pentru achizitionarea apartamentului in care locuim. S-a terminat de cativa ... citește toată știrea