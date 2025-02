Crin Antonescu: Proiectul nostru de tara este 'Romania Occidentala'

Candidatul comun al PSD, PNL si UDMR in alegerile prezidentiale din 18 mai, Crin Antonescu, a declarat marti, la Timisoara, ca in momentul de fata el si partidele care il sustin au un proiect de tara intitulat 'Romania Occidentala', iar cea mai mare dificultate actuala a tarii este ca nu are un presedinte ales, potrivit Agerpres.Candidatul liberal a subliniat ca liderii politici care sa sustina un proiect de tara sunt cei pe care electoratul i-a ales in alegerile parlamentare de la 1 decembrie. ... citește toată știrea