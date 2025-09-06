Editeaza

Crinel Nicu Grosu numit sef al Corpului de Control al premierului

Sursa: Bursa
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 05:40
25 citiri
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, in functia de sef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.
Guvernul anunta, vineri seara, ca premierul Ilie Bolojan l-a numit in functia de sef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.
"Decizia de numire a fost publicata astazi in Monitorul Oficial nr.823", a transmis Guvernul.
Crinel Nicu Grosu s-a nascut in 15 noiembrie 1978 si a urmat Facultatea ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Nicusor Dan anunta masuri pentru toate categoriile de pensii speciale in pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan
In pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan vor fi incluse masuri care vizeaza si celelalte categorii ...
Petrisor Peiu: Motiunile de cenzura vor fi depuse miercuri seara
Opozitia urmeaza sa depuna pana la miezul noptii, cele patru motiuni de cenzura impotriva ...
Ministrul Justitiei: "Magistratii nu sunt dusmani ai poporului"
Ministrul Justitiei, Radu Marinescu, a declarat ca proiectul privind reforma pensiilor magistratilor ...
ActualitateBusinessSportLife Show