Cristian Rosu, Vicepresedinte ASF: Pot sa spun ca la finalul trimestrului 1, trei companii din cele sapte au rata medie combinata sub 100%, ceea ce ne arata ca RCA poate deveni o linie profitabila.

Piata RCA-ului s-a asezat nesperat de bine, iar primul trimestru a adus o rata medie combinatea de sub 100% pentru trei companii din cele sapte care activeaza pe piata RCA, a spus Cristian Rosu, Vicepresedintele ASF, in cadrul Conferintei ZF Bankers Summit 2022."Pot sa spun ca la finalul trimestrului 1, trei companii din cele sapte au rata medie combinata sub 100%, ceea ce ne arata ca RCA poate deveni o linie profitabila. Pretul mediu de vanzare pe date anualizate este aproximativ 1.016 lei, ... citeste toata stirea