Cristina Pruna, USR: "Se pregateste o noua epoca a baietilor destepti din energie prin limitarea concurentei pe piata de gaze naturale"

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) vrea sa creasca garantia depusa de furnizorii din Romania la 1 milion de euro. Daca aceasta masura intra in vigoare, piata de gaze naturale va ramane doar piata lor: a marilor jucatori internationali care au resurse financiare si a celor cativa furnizori conectati la lumea politica, clienta de partid a PNL si PSD, care muta cu nerusinare banii din buzunarul cetateanului in buzunarul prienilor politici prin locatii dubioase si ... citește toată știrea