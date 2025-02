Criza intr-un important spital bucurestean. Unitatea medicala ramane fara o resursa esentiala pentru pacientii aflati in stare critica

Reprezentantii Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Pantelimon" cer sprijinul Ministerului Sanatatii, al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) de a redirectiona pacientii critici catre alte spitale, intrucat unitatea ramane cu 4 medici de terapie intensiva.Reprezentantii Spitalului "Sf. Pantelimon" au comunicat ca au o capacitate limitata de internare in spital din cauza numarului mic de locuri disponibile in sectia ATI.Acestia spun ca in ultimele zile s-au acumulat multi pacienti ... citește toată știrea