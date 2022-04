Criza pe piata gazelor se intensifica. OMV nu vrea sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc. Seful OMV: Am evaluat gresit riscul in legatura cu miliardele de euro pe care le-am investit in Rusia. Au fost o investitie proasta

OMV si compania rusa Gazprom au avut un contact initial cu privire la plata gazelor naturale in ruble, a declarat vineri un purtator de cuvant al OMV, in timp ce directorul general al companiei energetice austriece a subliniat ca nu exista nicio baza pentru plata in alta moneda decat euro, scrie Reuters.OMV asteapta in continuare informatii scrise, a spus purtatorul de cuvant, reluand comentariile facute de directorul general Alfred Stern intr-un interviu acordat Die Presse.Supliment Retail * ... citeste toata stirea