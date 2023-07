Membrii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a stabilit, in sedinta de joi, ca tara noastra sa contribuie, de anul viitor, la operatiuni si misiuni de peste hotare cu 5.646 militari si civili, dintre care 2.526 vor participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, iar 3.120 de militari se vor afla in asteptare pe teritoriul national, cu posibilitatea de a fi dislocati la ordin, a transmis Administratia Prezidentiala, informeaza news.ro.De asemenea, un element de ... citeste toata stirea