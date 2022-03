CSATMasuri pentru asigurarea ajutorului umanitar pentru Ucraina

Pe teritoriul tarii noastre va fi infiintata o facilitate logistica, un asa-numit hub, care sa permita colectarea si transportul donatiilor internationale in domeniul ajutorului umanitar catre Ucraina si catre ucraineni, a afirmat presedintele Klaus Iohannis, la finalul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care a avut loc ieri in contextul razboiului care se desfasoara in Ucraina. Membrii CSAT au mai decis intensificarea masurilor pentru ajutorarea refugiatilor din tara vecina si ... citeste toata stirea