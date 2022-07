Cseke Attila anunta ca se lucreaza la modificarea a zeci de normative de constructii pentru obiective de interes public

Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, anunta ca se lucreaza la modificarea a zeci de normative de constructii privind obiective de interes public. Modificarile sunt facute in contextul in care normativele in vigoare sunt vechi, unele de peste doua decenii, potrivit News.ro."Dupa foarte multi ani, Ministerul Dezvoltarii are un pachet intreg de normative de constructii, practic o sa reinnoim intregul pachet de normative de constructii, normative de ... citeste toata stirea