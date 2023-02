CSEKE ATTILA:"In noua legislatie, pe sanatate si educatie exista un termen pentru expertizarea tuturor cladirilor construite pana in 1978"

Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a declarat astazi ca in noua legislatie care a intrat in vigoare anul trecut, pe sanatate si educatie exista un termen pentru expertizarea tuturor cladirilor construite pana in 1978. Expertizarea trebuie inceputa in ianuarie 2025 iar pana la inceputul lui iunie 2026 trebuie sa fie finalizata, a mai spus ministrul, el precizand ca este nevoie si de o campanie de promovare a programelor de consolidare pentru ca asociatiile de proprietari sa stie ca finantarea ... citeste toata stirea