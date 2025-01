Cseke Attila: La "Anghel Saligny", prioritatea numarul unu este plata facturilor restante

Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, afirma ca "in urmatoarele saptamani" vor incepe platile pentru decontarea facturilor restante din programul "Anghel Saligny", precizand ca spre finalul lunii martie sau in luna aprilie ar urma sa fie finalizata plata tuturor restantelor aferente acestui program, transmite news.ro. Dupa plata restantelor, vor fi incarcate in sistem noi facturi. Cseke subliniaza importanta realizarii investitiilor prin efectuarea de plati in mod constant, nu "in valuri"."La ... citește toată știrea