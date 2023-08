O parte din propunerile cuprinse in proiectul ordonantei de urgenta privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice si disciplina economico-financiara pot genera disfunctionalitati majore in activitatea sistemului judiciar, daca acestea se vor aplica in cazul instantelor si parchetelor, afirma Consiliul Superior al Magistraturii intr-un comunicat de presa emis ieri. Membrii CSM sunt nemultumiti de prevederea privind "anularea" ... citeste toata stirea