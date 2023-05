O crestere "intempestiva" a varstei de pensionare pentru judecatori si procurori ar putea determina iesirea la pensie pana la sfarsitul anului 2025 a peste 1.500 de magistrati, sustine plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in hotararea 90/2023 publicata vineri, in care critica proiectul privind pensiile speciale aflat in dezbatere in Parlament.Reactia CSM vine dupa ce ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat in urma cu o saptamana ca varsta de pensionare va creste treptat pana la ... citeste toata stirea