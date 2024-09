Cu deficitul bugetar in aer, Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, anunta o rectificare bugetara "bazata pe un plus de venituri"

Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a anuntat o rectificare bugetara "bazata pe un plus de venituri". Deficitul bugetar este in aer dupa derapajul puternic la cheltuielile publice. Nu este clar insa in ce sens este pozitiva rectificarea bugetara, in conditiile in care cheltuielile cresc cu peste 20%, cand ar fi trebuit sa creasca cu sub 10%, conform proiectului de buget."Facem si o rectificare bugetara, bazata pe un plus de venituri bugetare care sustin investitii in 4 domenii esentiale: ... citește toată știrea