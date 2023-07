Numarul posturilor ocupate din administratia publica a crescut in luna mai cu 4.395, la 1,283 milioane, a treia luna in care personalul din sectorul bugetar a urcat, dupa martie (+470) si aprilie (+2.260). Ritmul a accelerat in contextul in care sistemul bugetar a grabit angajarile inainte ca Guvernul sa instituie, in luna mai, restrictii in ceea ce priveste concursurile de recrutare. Astfel, guvernul Ciuca a lasat, la final de mandat, sistemul public cu 24.899 mai multi bugetari decat la ... citeste toata stirea