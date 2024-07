Cum a ajuns Romania sa detina cea mai mare, cea mai digitalizata si cea mai eficienta fabrica de electrocasnice a grupului Beko, care tocmai a preluat afacerile din Europa a gigantului american Whirlpool

Operatiunile din Europa ale Beko (fostul grup turc Arcelik) si cele ale Whirlpool, companie originara din SUA, au fost aduse impreuna sub umbrela firmei Beko Europe. Noua entitate aduna fabrici cu o capacitate de productie de 25 de milioane de unitati. E vorba de 11 unitati de productie in total, in cinci tari, dintre care doua in Romania, ambele in judetul Dambovita. Acestea contribuie cu o sesime la capacitatea totala de fabricatie a gigantului nou fondat. E vorba de fabricile Arctic SA, ... citește toată știrea