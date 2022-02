Cum a aratat piata de investitii locala in 2021: Tranzactiile au totalizat 900 de milioane de euro

Piata de investitii din Romania a inregistrat anul trecut tranzactii de aproape 900 de milioane de euro, in linie cu nivelul din 2020. In ciuda contextului pandemic, retailul a reintrat in vizorul investitorilor locali si internationali in ultimul trimestru din 2021.Valoarea totala a investitiilor imobiliare s-a apropiat de 900 de milioane de euro in Romania in 2021, mai bine de o treime din suma tranzactionata fiind inregistrata in ultimele trei luni ale anului, potrivit consultantilor ... citeste toata stirea