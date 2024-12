Cum a evoluat rata de neperformanta in 2024? Presiunea creditelor neperformante a continuat sa ramana scazuta, rata NPL osciland in jurul nivelului de 2,5%

Rata medie a creditelor neperformante (NPL - non-performing loans) in sistemul bancar romanesc era la finalul primelor noua luni din 2024 sub nivelul de 3%, coborand in octombrie la 2,45% din total credite, nivel apropiat de cel din 9 luni/2023, potrivit datelor BNR.Pe parcursul anului 2024, rata NPL a oscilat intre 2,39% si 2,56%, cel mai ridicat nivel fiind in luna august, dupa ce in 2023 a oscilat intre 2,3% si 2,7%, conform statisticilor bancii centrale.Probleme pot aparea in viitor daca ... citește toată știrea