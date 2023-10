Trei dintre ranitii in dubla explozie la o statie GPL din Crevedia sunt in continuare internati in spitale. Unul este internat intr-un spital din Romania, iar doi in Italia.Singurul pacient internat in Romania se afla la Spitalul Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara. Respira spontan, evolutia clinica este favorabila si a fost transferat dintr-un spital din Germania in data de 2 octombrie, arata bilantul transmis luni de Ministerul Sanatatii.Ceilalti doi sunt internati la Milano. Unul ... citeste toata stirea