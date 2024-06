Cum au construit trei antreprenori o retea de clinici veterinare? "Am inceput cu fonduri proprii. Potentialul este foarte mare"

Medicul veterinar Radu Aronescu, alaturi de antreprenorii Marian Seitan si Adinel Tudor, au pornit clinicile The Vets, ajungand la patru unitati in Bucuresti. Cumulat, investitia in dezvoltarea brandului de clinici veterinare a fost de circa 2 mil. euro pana acum.In 2022, fratii Marius si Dan Stefan, fondatorii retelei de mobilitate Autonom Services, au preluat un sfert din businessul din domeniul veterinar, iar planurile pentru brandul The Vets urmaresc extinderea."Am inceput cu fonduri ... citește toată știrea