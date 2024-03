Cum incearca Beijingul sa readuca in China investitorii americani: Presedintele Xi Jinping s-a intalnit personal cu un grup de CEOs din SUA sa discute planurile de viitor

Presedintele Chinei, Xi Jinping, s-a intalnit miercuri cu un grup de directori executivi din SUA, in timp ce liderii americani din domeniul afacerilor au incercat sa refaca legaturile tensionate de tensiunile geopolitice si comerciale dintre cele mai mari doua economii ale lumii, scrie FT.Intalnirea are loc in conditiile in care partenerii comerciali ai Chinei sunt tot mai ingrijorati de faptul ca Beijingul investeste masiv in productie pentru a depasi o incetinire profunda a proprietatii, ... citește toată știrea