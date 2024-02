Cum justifica boardul BNR, condus de guvernatorul Mugur Isarescu, decizia de a mentine dobanda-cheie la 7%

a-sPrognoza actualizata a inflatiei reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului 2024 - sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite indirecte -, si a reluarii scaderii acesteia ulterior, dar intr-un ritm incetinit fata de 2023 si de proiectia precedenta.a-sAstfel, dupa ce urca probabil in ianuarie la un nivel vizibil inferior celui previzionat anterior, inflatia anuala este asteptata sa coboare in decembrie 2024 in apropierea valorii indicate ... citește toată știrea