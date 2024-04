Cum motiveaza Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, nevoia de a demola cladirea Colegiului National Grigore Moisil pentru a construi un campus nou: "Pretul pe metru patrat este cu 40% mai mare la consolidare fata de construirea de la zero"

Valoarea totala a proiectului pentru noul campus este de 219,9 mil. lei, potrivit hotararii de aprobare a depunerii proiectului publicata pe site-ul primariei de sector. @ Desi primarul Ciprian Ciucu afirma ca este mai costisitor sa reabilitezi o scoala decat sa demolezi una veche si construiesti de la zero, in sectorul 6, pana acum, au fost reabilitate 13 scoli si licee, alte noua unitati de invatamant sunt in lucru acum si urmeaza sa intre in reabilitare si consolidare alte 13.Primarul ... citește toată știrea