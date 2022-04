Cum raspunde Rusia la amenintarea incapacitatii de plata: Vom actiona in instanta

Rusia ameninta cu actiuni in justitie daca Occidentul va incerca sa o forteze sa intre in incapacitate de plata, a declarat luni ministrul de finante Anton Siluanov pentru ziarul pro-Kremlin Izvestia, ascutind tonul Moscovei in lupta sa financiara cu Occidentul, scrie Reuters."Bineinteles ca vom da in judecata, pentru ca am luat toate masurile necesare pentru a ne asigura ca investitorii isi primesc platile", a declarat Siluanov intr-un interviu acordat ziarului."Vom prezenta in instanta ... citeste toata stirea