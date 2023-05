Ministerul Finantelor Publice a pus in consultare publica in data de 12 mai un proiect de hotarare prin care vine cu reguli specifice pentru functionarea exchange-urilor crypto, adica a furnizorilor de servicii de schimb de criptomonede si a furnizorilor de portofele digitale.Proiectul defineste modul in care trebuie licentiate platformele de exchange pentru a putea opera in piata locala, insa antreprenorii romani din crypto atrag atentia ca modul in care este structurat proiectul are ... citeste toata stirea