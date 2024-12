Cum s-a intamplat din nou? O masina a intrat din plin in multime in unul dintre cele mai aglomerate targuri de Craciun din Germania. Bilantul pana acum este intre 40 si 60 de victime

O masina a intrat vineri in multime la un targ de Craciun din Germania, ranind intre 60 si 80 de persoane si omorand una, intr-un presupus atac terorist.Potrivit martorilor oculari, masina a trecut prin barierele care protejau piata din Magdeburg si a intrat direct in cumparatori.O inregistrare video, care ar fi fost facuta de o camera din apropiere, a aratat o masina care a secerat zeci de pietoni in timp ce trecea cu viteza pe o alee ingusta cu tarabe pe ambele parti.Soferul a fost arestat, ... citește toată știrea