Cum se explica suprataxa de 60% privind profiturile companiilor de petrol si gaze? Daniel Anghel, PwC: Cota indica o nevoie mare de resurse bugetare. Vedem din nou lipsa de dialog cu mediul de afaceri

Ordonanta de urgenta privind supraimpozitarea pe profit a companiilor producatoare de petrol, gaze naturale, carbuni si rafinarii a fost publicata pe site-ul Ministerului de Finante in aceeasi zi in care a fost aprobata de Guvernul condus de liberalul Nicolae Ciuca, fara a fi supusa consultarii publice, asa cum promisese Executivul in cadrul discutiilor cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, spune Daniel Anghel, partener coordonator servicii fiscale si juridice, PwC Romania. ... citeste toata stirea