Cum se vede din business rezultatul primului tur al prezidentialelor. "Am avut un cutremur de intensitate mica, ne-a aratat problemele, dar inca nu a distrus nimic."

Rezultatul primului tur al alegerilor prezidentiale a provocat o unda de soc in mediul de business si in cel politic, care i-a mobilizat pe antreprenorii si managerii romani sa reactioneze. Andrei Cionca, cofondator al ROCA, ROCA X si Agista, spune ca suntem in fata unui "mic cutremur", iar dialogul intre mediul de business, cel politic si societate este cheia pentru dezvoltare."Cred ca am avut un cutremur de intensitate mica, ne-a aratat problemele, dar nu a distrus nimic deocamdata. Mi-as ... citește toată știrea