Cum va arata vremea in urmatoarele 2 saptamani: Incepe un proces de racire in toata tara

Vremea va intra intr-un proces de racire, astfel ca temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si 6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse in general intre 2 si 5 grade. Probabilitatea de precipitatii in urmatoarele 2 saptamani este mare.Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni prognoza meteo pentru perioada 2 - 15 ianuarie.BANATValorile termice, cu mici variatii de la o zi la alta, vor fi in scadere in prima saptamana de prognoza pana la medii ale maximelor de 4...6 grade si ale ... citeste toata stirea