Cupa Mondiala: A patra finala intre firmele producatoare de echipament sportiv Adidas si Nike

Daca intalnirea Argentina-Franta este noua, meciul dintre firmele producatoare de echipament sportiv Adidas-Nike este deja un mare clasic in finala Cupei Mondiale de fotbal.Argentina-Franta va fi a patra finala Adidas-Nike din Cupa Mondiala de cand Nike participa (1998) si a doua pentru echipa Frantei, echipata de Adidas in 1998 impotriva Braziliei (Nike) si de Nike anul acesta impotriva Argentinei (Adidas). In 2006, Franta, inca la Adidas (au trecut la Nike in 2011), a pierdut la lovituri de ... citeste toata stirea