a(Trade Mark)Guvernul a facut economii la investitii si dobanzi in iulie, unde cheltuielile au incetinit fata de primele sase luni din an. Au accelerat insa cheltuielile cu salariile bugetarilor dupa majorarea salariilor profesorilorCheltuielile bugetului de stat au mai incetinit in iulie si, la sapte luni din an, au crescut cu 15%. Chiar daca este o incetinire fata de primele sase luni, cand cresteau cu 17%, avansul este mult peste programarea de 9% de la inceput de an. Veniturile, pe de ... citeste toata stirea