Cursul valutar leu/euro a continuat sa scada ieri, mai mult decat in primele doua zile din aceasta saptamana, si a coborat sub nivelul de 4,97 lei/euro, dupa ce saptamana trecuta a marcat maxim istoric dupa maxim istoric. Cotatia de referinta anuntata ieri la pranz de BNR a fost de 4,9624 lei/euro, in scadere cu 0,17%. Vineri cotatia urcase la un record de 4,9783 lei/euro. In perspectiva, analistii au anticipat, totusi, continuarea presiunilor de depreciere avand in vedere si deficitele mari, ... citeste toata stirea