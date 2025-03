Curtea Constitutionala a publicat motivarea hotararii prin care Calin Georgescu a fost scos din cursa prezidentiala. Judecatorii sustin ca politicianul va putea candida in viitor daca isi modifica atitudinea

Curtea Constitutionala a publicat motivarea hotararii prin care i-a fost interzis lui Calin Georgescu sa candideze.Judecatorii CCR au mentinut decizia BEC de invalidare a candidaturii lui Calin Georgescu, aratand ca acesta ar putea sa candideze in viitor daca isi modifica conduita in acord cu valorile constitutiei."Cu privire la aspectul referitor la valorificarea in timp a anumitor atitudini/conduite/luari de pozitie contrare principiilor si valorilor constitutionale, Curtea subliniaza ca ... citește toată știrea