CURTEA CONSTITUTIONALA IN FORMULA COMPLETAConsilierul prezidential Mihaela Ciochina - judecator la CCR

Mihaela Ciochina, consilier prezidential, a fost numita, ieri, judecator in cadrul Curtii Constitutionale, de presedintele Klaus Iohannis. Ciochina va avea un mandat de 9 ani, incepand cu data de 11 iunie 2022. Mihaela Ciochina a fost numita in 14 ianuarie 2015 consiliera presedintelui Klaus Iohannis pe drept constitutional. Viitorul judecator din cadrul CCR este absolvent al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti, cu specializare in relatii internationale (1992). Din anul 1992 si ... citeste toata stirea