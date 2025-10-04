Editeaza

Curtea de Apel Bucuresti a retras mandatul de arestare a fostei sefe DIICOT Alina Bica

Sursa: Bursa
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 05:40
4 citiri
Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, retragerea mandatului european de arestare si a mandatului european de executare a pedepsei emise pe numele Alinei Bica, stabilind ca aceasta si-a ispasit integral condamnarea de 4 ani de inchisoare.
Fosta sefa a DIICOT se afla in Italia si nu a executat nicio zi de detentie. Decizia instantei din Bucuresti a fost luata dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit ca o autoritate judiciara nu poate refuza executarea unui mandat ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Romanul de 4.000.000Euro, transfer definitiv
Rares Ilie (22 de ani) a ajuns la Empoli la inceputul sezonului si a devenit rapid unul dintre cei ...
Exclusiv Ultimele informatii despre accidentarea lui Denis Ciobotariu * Fotbalistul de nationala poate reveni abia la derby-ul cu Dinamo
Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 30 septembrie 2025 18:44 / Actualizat marti, 30 ...
Rectificarea bugetara, adoptata pe repede-inainte de guvernul Bolojan
Guvernul a adoptat aseara, in sedinta extraordinara, pe repede-inainte proiectul de rectificare ...
ActualitateBusinessSportLife Show