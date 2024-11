Cutremur pe piata imobiliara: "Preturile se vor duce la cer in perioada urmatoare. Realitatea e ca cei care nu isi vor mai permite sa cumpere vor sta cu chirie, cum se intampla si in strainatate" VIDEO

In luna octombrie 2024 s-au vandut in Capitala cu 19,5% mai multe locuinte fata de luna precedenta, mai exact 4.970 de imobile, comparativ cu 4.158 de unitati cumparate in luna septembrie 2024. Avantul pietei nu s-a limitat doar la Bucuresti, ci a fost resimtit la nivelul intregii tari, unde s-au tranzactionat peste 17.000 de locuinte. Potrivit lui Lucian Azoitiei, CEO al dezvoltatorului imobiliar Forty Management, tendinta de crestere agresiva va continua si ar putea produce efecte serioase, ... citește toată știrea