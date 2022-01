Dacian Ciolos ii cere premierului Nicolae Ciuca implicare in ce priveste Planul Strategic pentru agricultura

Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dacian Ciolos, ii cere premierului Nicolae Ciuca implicare in ce priveste Planul National Strategic pentru agricultura, informeaza Agerpres.Astazi, in cadrul unei conferinte de presa, Ciolos a subliniat ca PNS ar urma sa aduca Romaniei 22 de miliarde de euro, prin Politica Agricola Comuna, in anii care vin. El a mentionat ca problemele referitoare la agricultura trebuie discutate la nivelul Guvernului, nu doar al ministerului, inclusiv din prisma faptului ... citeste toata stirea