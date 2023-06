Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos sustine ca protestele cadrelor didactice arata o lipsa de incredere, la nivelul societatii, in cuvantul politicienilor, informeaza Agerpres."Din punctul meu de vedere (n.red.: continuarea protestelor) este in primul rand o problema de incredere in cuvantul politicienilor. Si deci cred ca multi dintre noi, politicienii, trebuie sa ne punem intrebarea asta: de unde apare aceasta neincredere si cum putem lucra la recastigarea increderii?", a spus Ciolos, ... citeste toata stirea