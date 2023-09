Parlamentarii REPER ar sustine un guvern minoritar, daca PNL alege sa rupa coalitia de guvernare pe care o are cu PSD, a declarat, la finalul saptamanii trecute, deputatul european Dacian Ciolos, pe pagina oficiala de Facebook. Fostul premier din anul 2016 afirma ca actualul context in care prim-ministrul Marcel Ciolacu isi asuma raspunderea pe pachetul de modificari fiscale care mareste taxarea pentru companiile romanesti reprezinta ocazia pentru ca liderii liberali sa faca un pas in lateral ... citeste toata stirea