DAN BARNA:"Nu sunt semne ca vom scapa curand de tinicheaua MCV"

Vicepresedintele USR Dan Barna a afirmat, astazi, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului dedicate implinirii a 15 ani de la aderarea tarii noastre la UE, ca mentinerea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie nu face decat sa prelungeasca MCV, iar tara noastra are sanse mici sa adere la zona euro in 2029, potrivit Agerpres."Am aderat cu tinicheaua MCV de coada, pentru ca reprezentantii statului roman nu au fost in stare sa dea garantii ca Romania va avea cu adevarat un stat ... citeste toata stirea