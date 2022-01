DAN CARBUNARU:"Guvernul va respecta toate angajamentele din PNRR"

Guvernul Romaniei va respecta toate angajamentele privind reformele si investitiile din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), fiind exclusa demararea oricarui demers de renegociere pana in 2023, cand va fi prima oportunitate in acest sens, a declarat astazi, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, potrivit Agerpres.El a mai subliniat, in context, ca reforma pensiilor ramane un obiectiv cat se poate de important in cadrul PNRR."Guvernul Romaniei va respecta toate ... citeste toata stirea