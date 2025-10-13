Editeaza

Dan Lupu, fondator, Mizar: Este important ca acele branduri care au capatat cunostinte foarte bune in ceea ce priveste produsele de o calitate superioara sa-si dezvolte si branduri proprii.

Sursa: Ziarul Financiar
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 15:37
Este important ca acele branduri care au capatat cunostinte foarte bune in ceea ce priveste produsele de o calitate superioara sa-si dezvolte si branduri proprii, a spus Dan Lupu, fondator, Mizar, in cadrul Conferintei ZF Branduri Romanesti 2025.
"Noi am lucrat doar sub brand propriu. Nu putem spune ca de la inceput am plecat cu ideea de a avea un brand. La inceput eram producatori de confectii pe care incercam sa le promovam in diferite magazine din tara. Apoi, s-a concretizat ideea de brand ...citește toată știrea

